В Коврове появится трасса для картинга

В Коврове появится трасса для картинга. Об этом сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач на встрече с депутатом Госдумы РФ Игорей Игошиным. По его словам, сегодня идет реконструкция мотодрома, это связано с проведением в августе 2018 года в Коврове чемпионата Европы по мотоболу. Проведение на высоком уровне такого мероприятия требует наличия соответствующей инфраструктуры, в первую очередь - стадиона, отвечающего современным требованиям.

Администрацией города разработана проектно-сметная документация по реконструкции спорткомплекса «Мотодром», стоимость строительно-монтажных работ составляет более 180 млн. рублей.

С октября 2017 года начались работы по реконструкции стадиона «Мотодром». В существующем проекте предусмотрено строительство трассы для картинга, соответствующей требованиям безопасности и правилам соревнований по этому виду спорта.

Финансирование объекта происходит поэтапно. В настоящее время осуществляется реконструкция трибун и подтрибунных помещений. Работы по строительству картодрома стадиона МАУ СК «Мотодром» будут завершены в 2018 году.

Автор: Владимирская служба новостей