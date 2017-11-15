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Новости
15.11.2017 12:19

В Коврове появится трасса для картинга
В Коврове появится трасса для картинга. Об этом сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач на встрече с депутатом Госдумы РФ Игорей Игошиным. По его словам,  сегодня идет реконструкция мотодрома, это связано с проведением в августе 2018 года в Коврове чемпионата Европы по мотоболу. Проведение на высоком уровне такого мероприятия требует наличия соответствующей инфраструктуры, в первую очередь - стадиона, отвечающего современным требованиям. 
Администрацией города разработана проектно-сметная документация по реконструкции спорткомплекса «Мотодром», стоимость строительно-монтажных работ составляет более 180 млн. рублей. 
С октября 2017 года начались работы по реконструкции стадиона «Мотодром». В существующем проекте предусмотрено строительство трассы для картинга, соответствующей требованиям безопасности и правилам соревнований по этому виду спорта. 
Финансирование  объекта происходит поэтапно. В настоящее время осуществляется реконструкция трибун и подтрибунных помещений. Работы по строительству картодрома стадиона МАУ СК «Мотодром» будут завершены в 2018 году.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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