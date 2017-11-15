В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет серийный вор

В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет серийный вор. Им оказался

53-летний владимирец. По данным следствия, в начале февраля мужчина залез в один из магазинов, откуда похитил продукты питания и купюроприемник из терминала оплаты. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

В июле обвиняемый проник в школу и вынес компьютерную технику стоимостью 60 тысяч рублей. Спустя несколько дней он совершил кражу продуктов питания из местного магазина на сумму более 25 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.





Автор: Владимирская служба новостей