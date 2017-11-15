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Новости
15.11.2017 12:14

В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет серийный вор
В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет серийный вор. Им оказался 
53-летний владимирец. По данным следствия, в начале февраля мужчина залез в один из магазинов, откуда похитил продукты питания и купюроприемник из терминала оплаты. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
В июле обвиняемый проник в школу и вынес компьютерную технику стоимостью 60 тысяч рублей. Спустя несколько дней он совершил кражу продуктов питания из местного магазина на сумму более 25 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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