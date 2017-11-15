Откупиться не вышло

В Собинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. По данным следствия, в конце октября текущего года было установлено, что данный мужчина находится на территории РФ незаконно. Когда гражданина доставили в отдел полиции, он предложил участковому взятку в размере 5 тысяч за несоставление на него протокола.

Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

Автор: Владимирская служба новостей