Владимирцы приглашаются на "Футуро-бу!фест"

В предстоящие выходные во Владимире уже в шестой раз пройдёт книжный праздник – Бу!фест. В этот раз его тема - БУДУЩЕЕ, и фестиваль в этом году носит название Футуро-бу!фест.

На площадках Центра культуры и искусства на Соборной будут проходить различные мероприятия, так или иначе посвященные будущему – развернется уникальная книжная ярмарка с книгами, пройдет интересный лекторий, различные мастер-классы, круглые столы, научные шоу, семинары, выставки и встречи.

У посетителей фестиваля будет масса возможностей узнать много нового и интересного о новой России, о том, какое будущее ее ждет, о развитии технологий, искусства, музыки, литературы, кинематографа. Будет возможность встретиться и поговорить с известными писателями, интересными учёными, футурологами, блогерами и сценаристом и писателем Андреем Рубановым, популярным автором юмористической фантастики Андреем Беляниным, Евгением Лукиным, Кириллом Еськовым – известным ученым-палеонтологом РАН и писателем, Дмитрием Казаковым (чей роман «Черное знамя» стал лауреатом нескольких национальных премий), Антоном Первушиным (известный исследователь космоса, по чьим сценариям снято немало фильмов про космос), топ-авторами издательства Эксмо Еленой Малиновской и Миленой Завойчинской и многими другими профессионалами своего дела.

Как всегда, на Бу!фесте будет обширная детская программа – мастер-классы, образовательно-развлекательные занятия, игры, викторины от владимирских библиотек и от детских издательств.

Образовательную программу готовят детский технопарк «Кванториум-33» (дополненная реальность вторгается в нашу жизнь прямо с нашими детьми!), Музей «Эврика. Интересные викторины и игры представит педагогическое сообщество «Далёкая радуга», объединяющее педагогов, ищущих новые формы.

И, конечно же, на фестивале будет масса презентаций новых книг и проектов от владимирских авторов и наших гостей. В частности, новые книги представят владимирские авторы Инна Сбитнева, Наталья Трофимова, Борис Пучков. В рамках фестиваля будет рассказано и о книге, изданной Владимиро-суздальским музеем-заповедником «Русский «летучий голландец» Иван Смирнов», а также московский архитектор и реставратор Вадим Шаров-Делоне на Футуро-Бу!фесте представит новую книгу о нашем родном белокаменном зодчестве. Левый дискурс представит Илья Будрайтскис, у которого вышла книга «Диссиденты среди диссидентов» и Кирилл Медведев со сборником его статей.

Кроме того,

И другое, на Бу!фесте будет представлена ярмарка произведений ремесла и хендмейда. Здесь можно приобрести куклы, украшения, игрушки и сувениры ручной работы.

Фестиваль пройдет 18 ноября с 12.00 до 18.00 и 19 ноября с 11.00 до 18.00.

Автор: Владимирская служба новостей