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Новости
15.11.2017 09:58

За сутки - пять сбитых пешеходов
Накануне во Владимирской области в ДТП пострадали пять пешеходов. На улице Соколова-Соколенка Владимира иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший получил множество ушибов и был доставлен в больницу. Аналогичная авария произошла в Коврове.  Сбитым оказался пенсионер. С переломами и различными травмами он был госпитализирован. 
В трех остальных случаях людей сбивали на «зебрах». На Нижней Дуброве под колеса попал 54-летний владимирец, в Муроме был совершен наезд на 56-летнего мужчину и в Коврове под колеса попал 41-летний пешеход. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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