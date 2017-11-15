За сутки - пять сбитых пешеходов

Накануне во Владимирской области в ДТП пострадали пять пешеходов. На улице Соколова-Соколенка Владимира иномарка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший получил множество ушибов и был доставлен в больницу. Аналогичная авария произошла в Коврове. Сбитым оказался пенсионер. С переломами и различными травмами он был госпитализирован.

В трех остальных случаях людей сбивали на «зебрах». На Нижней Дуброве под колеса попал 54-летний владимирец, в Муроме был совершен наезд на 56-летнего мужчину и в Коврове под колеса попал 41-летний пешеход.





Автор: Владимирская служба новостей