Во Владимире открылась новая фабрика корпусной мебели

Во Владимире открылась новая фабрика корпусной мебели. Предприятие расположилось на территории Владимирского производственного объединения «Точмаш». Площадь первой очереди производства составила более 5,5 тыс. кв. метров. Новая фабрика является частью группы компаний «Передовые Мебельные Технологии» – одного из крупнейших в России производителей мягкой и корпусной мебели, домашнего текстиля, а также комплектующих для производства мебели.





«В современных рыночных отношениях экономика должна быть гибкой, должны появляться новые, востребованные производства, - отметил вице-губернатор Алексей Конышев. – Новая фабрика – это результат договорённостей Губернатора Светланы Юрьевны Орловой с руководством «Росатома» о сохранении и развитии производства ВПО «Точмаш», договорённостей с инвесторами, одним из которых выступила компания «Аскона». Проект был реализован в кратчайшие сроки. Уверен, что площади «Точмаша» будут использоваться максимально эффективно».





В штате нового предприятия – уже 65 сотрудников, из которых 50 человек - это жители города Владимира и Владимирской области. До конца года численность работников будет увеличена до 100 человек. Средняя заработная плата на фабрике – 38 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей