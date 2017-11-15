по воскресеньям вход в музей-заповедник - бесплатный

В течение полугода экспозиции музея-заповедника можно посещать бесплатно. Акция будет действовать по воскресеньям с 19 ноября по 30 апреля 2018 года. Начиная с трех часов дня для свободного посещения будут открыты Успенский собор; Водонапорная башня; Троицкая церковь; Музей природы; Исторический музей; Дмитриевский собор; Дом-музей Столетовых; Золотые ворота и Культурно-образовательный центр «Палаты».

Автор: Владимирская служба новостей