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Новости
15.11.2017 08:41

Социальный тур в усадьбу Танеевых для членов союза пенсионеров
Комитет по туризму администрации Владимирской области организует социальный тур в усадьбу Танеевых в с. Маринино Ковровского района для участников регионального отделения Союза пенсионеров России. 
Программа «Социальный туризм» реализуется по поручению Губернатора Светланы Орловой в рамках государственной программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2020 годы». Суть социального туризма заключается в том, чтобы социально незащищенные граждане (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты) познакомились с достопримечательностями нашего региона.
В 2016 году около 1500 человек из разных городов Владимирской области открыли для себя неизвестные места в родном краю.
В 2015 году во Владимирской области было организовано 15 социальных туров, в 2016 - 35, в 2017 году планируется организовать не менее 37.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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