Социальный тур в усадьбу Танеевых для членов союза пенсионеров

Комитет по туризму администрации Владимирской области организует социальный тур в усадьбу Танеевых в с. Маринино Ковровского района для участников регионального отделения Союза пенсионеров России.

Программа «Социальный туризм» реализуется по поручению Губернатора Светланы Орловой в рамках государственной программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2020 годы». Суть социального туризма заключается в том, чтобы социально незащищенные граждане (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты) познакомились с достопримечательностями нашего региона.

В 2016 году около 1500 человек из разных городов Владимирской области открыли для себя неизвестные места в родном краю.

В 2015 году во Владимирской области было организовано 15 социальных туров, в 2016 - 35, в 2017 году планируется организовать не менее 37.





Автор: Владимирская служба новостей