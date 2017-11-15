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Новости
15.11.2017 08:06

В Петушинском районе откроются новые цеха фермерского хозяйства
Сегодня замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев посетит Петушинский район. Он примет участие в открытии двух мини-цехов по производству колбасы и сыра в крестьянско-фермерском хозяйстве ООО «Радиостройкомплекс» в деревне Напутново. 
Эта современная ферма включает в себя телятник площадью более 1500 квадратных метров, цеха по переработке мясной и молочной продукции, оснащенные оборудованием полного цикла для производства мясомолочных продуктов, теплицу для выращивания овощей, сенохранилище, автономный ветрогенератор. 
В настоящее время на ферме содержится более 25 голов крупного рогатого скота, более 20 коз и около 100 кур. Обеспечение кормовой базой осуществляется за счет выращивания овощей и травяной массы на собственных угодьях. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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