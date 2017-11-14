В Гороховце открыли обновлённый сквер им. Патоличева

В Гороховце продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В эту программу включены дворовые территории на улицах Парковой, Сиреневой, Мира и 1 Мая. По результатам проведённых торгов, на создание комфортной среды в городских дворах направлено более 12 млн. рублей. Новые дороги, тротуары, детские площадки, лавочки, урны – всё это появится здесь после завершения работ.

Также проект включает не только обустройство дворов, но и повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. По итогам голосования, такими местами в Гороховце оказались сквер имени Патоличева и городской рынок на пересечении улиц Советской, Набережной и Фрунзе. На ремонт и благоустройство этих объектов направлено более 6 млн. рублей.

Свой нынешний облик сквер имени Патоличева обрёл в 1979 году, когда к 100-летию комбрига и полного Георгиевского кавалера Семёна Патоличева был открыт памятник этому герою Гражданской войны. В сквере, который находится в центре Гороховца, проходят все городские мероприятия и праздники, и вполне естественно, что при голосовании жители выбрали для восстановления в рамках приоритетного проекта именно его. Открытие обновленного сквера прошло в минувшую пятницу.

Автор: Владимирская служба новостей