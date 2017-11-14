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Новости
14.11.2017 14:28

Работы по переводу Камешково на новую систему теплоснабжения близятся к завершению
В 3-м микрорайоне моногорода Камешково полным ходом идут работы по подключению жилого фонда к теплоснабжению от новой блочно-модульной газовой котельной, построенной на улице Молодёжной. Её мощность составляет 11 МВт, в настоящее время она работает в пуско-наладочном режиме.
Мощности новой котельной достаточно для качественного обеспечения теплом и горячей водой всего 3-го микрорайона. На объекте установлено современное, энергоэффективное оборудование. Ввод новой котельной в эксплуатацию позволит отказаться от старой и снять зависимость теплоснабжения многоквартирных домов от местной фабрики. В ноябре работы по переходу на новую систему теплоснабжения будут завершены.
Кроме того, недавно введена в строй и реконструированная газовая котельная мощностью 5,2 МВт – она уже обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть города и детсад «Солнышко».
В летне-осенний период были реконструированы имеющиеся и построены новые участки сетей теплоснабжения протяжённостью более 750 метров, в том числе на улицах Молодёжной, Смурова, Совхозной и Ленина. В настоящее время выполняются подключения вновь построенных коммуникаций к существующим сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Реализация проекта модернизации системы теплоснабжения в моногороде Камешково стала возможна благодаря поддержке администрация Владимирской области и Фонда содействия реформированию ЖКХ, свои средства вложил и концессионер – ООО «Владтеплоресурс». Общая стоимость проведённых работ составляет 90 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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