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Новости
14.11.2017 13:21

Марафонец отметит юбилей «Золотого кольца России» забегом по Владимиру
Завтра в 9 утра на Соборной площади Владимира сделает остановку известный российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Он совершает забег по девяти городам «Золотого кольца России» к 50-летию этого популярного туристского бренда.
Стартовал Дмитрий 10 ноября в Ярославле. Там же ему выписали паспорт путешественника по Золотому кольцу с символичным номером 009. Маршрут забега проходит через Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Во время забега в каждом из 9 городов в паспорте путешественника будут сделаны специальные отметки о регистрации.
Финишировать марафонец  планирует в точке старта 21 ноября в «День Золотого кольца России».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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