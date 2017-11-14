Марафонец отметит юбилей «Золотого кольца России» забегом по Владимиру

Завтра в 9 утра на Соборной площади Владимира сделает остановку известный российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Он совершает забег по девяти городам «Золотого кольца России» к 50-летию этого популярного туристского бренда.

Стартовал Дмитрий 10 ноября в Ярославле. Там же ему выписали паспорт путешественника по Золотому кольцу с символичным номером 009. Маршрут забега проходит через Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Во время забега в каждом из 9 городов в паспорте путешественника будут сделаны специальные отметки о регистрации.

Финишировать марафонец планирует в точке старта 21 ноября в «День Золотого кольца России».

Автор: Владимирская служба новостей