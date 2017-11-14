В Коврове построят новую школу

Коврову не хватает школ. С этой проблемой обратилась к губернатору одна из горожанок. По словам директора департамента образования Ольги Беляевой, строительство школы в микрорайоне Солнечный уже значится. Новое образовательное учреждение должно заработать в 2021 году. В городском бюджете запланировано 5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, Светлана Орлова сообщила, что в 2018 году капитально отремонтируют школу №5 в Киржаче, что позволит создать еще 120 дополнительных учебных мест. На это в областном бюджете запланировано 7,5 миллионов рублей. Также для школы купят современное оборудование.

Автор: Владимирская служба новостей