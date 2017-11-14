6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
14.11.2017 13:12

В Коврове построят новую школу
Коврову не хватает школ. С этой проблемой обратилась к губернатору одна из горожанок. По словам директора департамента образования Ольги Беляевой, строительство школы в микрорайоне Солнечный уже значится. Новое образовательное учреждение должно заработать в 2021 году. В городском бюджете запланировано 5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации.
Кроме того, Светлана Орлова сообщила, что в 2018 году капитально отремонтируют школу №5 в Киржаче, что позволит создать еще 120 дополнительных учебных мест. На это в областном бюджете запланировано 7,5 миллионов рублей. Также для школы купят современное оборудование.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт