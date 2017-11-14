Иномарка протаранила автобус

ДТП с участием автобуса произошло накануне в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» иномарка врезалась в стоявший на остановке ПАЗик, который от удара наехал на опору уличного освещения. В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: двое из них получили небольшие ушибы, третьего пострадавшего пришлось госпитализировать.

А в Коврове под колеса авто попал пешеход. Фольксваген – Пассат на «зебре» сбил 38-летнего мужчину. У сбитого — закрытый перелом ноги.

Автор: Владимирская служба новостей