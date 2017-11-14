6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
14.11.2017 12:20

Иномарка протаранила автобус
ДТП с участием автобуса произошло накануне в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» иномарка врезалась в стоявший на остановке  ПАЗик, который от удара наехал на опору уличного освещения. В аварии пострадали трое пассажиров автобуса: двое из них получили небольшие ушибы, третьего пострадавшего пришлось госпитализировать. 
А в Коврове под колеса авто попал пешеход.  Фольксваген – Пассат на «зебре» сбил 38-летнего мужчину. У сбитого — закрытый перелом ноги. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт