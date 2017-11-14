«Медвежья услуга» обернулась уголовным делом

Перед судом предстанет начальник филиала медсанчасти регионального управления ФСИН России. Он обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, в октябре 2017 года к начальнику обратился осужденный с просьбой поместить его в медицинскую часть сроком на один месяц. Он пояснил, что желает отдохнуть.

За эту услугу начальник попросил от осужденного 20 тысяч рублей.

После получения взятки сотрудник УФСИН был задержан.

Вину в содеянном он признал в полном объеме, объясняя получение денег финансовыми трудностями.

Автор: Владимирская служба новостей