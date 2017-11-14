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14.11.2017 12:05
«Медвежья услуга» обернулась уголовным делом
Перед судом предстанет начальник филиала медсанчасти регионального управления ФСИН России. Он обвиняется в получении взятки.
По данным следствия, в октябре 2017 года к начальнику обратился осужденный с просьбой поместить его в медицинскую часть сроком на один месяц. Он пояснил, что желает отдохнуть.
За эту услугу начальник попросил от осужденного 20 тысяч рублей.
После получения взятки сотрудник УФСИН был задержан.
Вину в содеянном он признал в полном объеме, объясняя получение денег финансовыми трудностями.
Автор: Владимирская служба новостей