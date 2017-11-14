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Новости
14.11.2017 11:40

Во Владимире стартуют «Танеевские музыкальные собрания»
Завтра во Владимире стартует пятый Межрегиональный фестиваль искусств «Танеевские музыкальные собрания». Он объединит всех, кто любит и знает творчество Сергея Танеева. В программе – выступления профессиональных коллективов и солистов Владимира, Москвы, Костромы и Ярославля.
В первый день фестиваля публике представят программу «Зимняя сказка романса». Вместе с Владимирским русским оркестром выступят солисты из Москвы: Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Наталья Кириллова и Владислав Косарев. 
Концерт состоится на сцене областной филармонии в 18-30. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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