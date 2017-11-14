Во Владимире стартуют «Танеевские музыкальные собрания»

Завтра во Владимире стартует пятый Межрегиональный фестиваль искусств «Танеевские музыкальные собрания». Он объединит всех, кто любит и знает творчество Сергея Танеева. В программе – выступления профессиональных коллективов и солистов Владимира, Москвы, Костромы и Ярославля.

В первый день фестиваля публике представят программу «Зимняя сказка романса». Вместе с Владимирским русским оркестром выступят солисты из Москвы: Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Наталья Кириллова и Владислав Косарев.

Концерт состоится на сцене областной филармонии в 18-30.





Автор: Владимирская служба новостей