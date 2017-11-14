Сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки

В Меленковском районе перед судом предстанет начальник районного отдела госинспекции безопасности дорожного движения. Он обвиняется в получении взятки. По данным следствия, в сентябре 2014 года сотрудник полиции, находясь на рабочем месте, получил через посредника 5 тысяч рублей от жителя города Мурома за содействие в выдаче водительского удостоверения на право управления транспортного средства категории «СЕ» и «СЕ1» без сдачи экзаменов.

Автор: Владимирская служба новостей