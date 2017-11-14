6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
14.11.2017 10:02

Для собственников личных грузовиков и автобусов пропишут новые правила
Личным собственникам грузовиков и автобусов теперь придется оборудовать свой транспорт приборами контроля труда и отдыха водителя. Так называемыми тахографами. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в закон о безопасности дорожного движения, который устанавливает для частных автовладельцев те же требования, что и для фирм и частных предпринимателей. Дело в том, что транспортные компании должны контролировать свой транспорт и своих водителей. Проверять техническое состояние машин, а также проводить медконтроль шофера. Частный владелец этого делать не обязан. В результате, на дороги выезжают неисправные машины.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт