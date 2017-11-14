Для собственников личных грузовиков и автобусов пропишут новые правила

Личным собственникам грузовиков и автобусов теперь придется оборудовать свой транспорт приборами контроля труда и отдыха водителя. Так называемыми тахографами. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в закон о безопасности дорожного движения, который устанавливает для частных автовладельцев те же требования, что и для фирм и частных предпринимателей. Дело в том, что транспортные компании должны контролировать свой транспорт и своих водителей. Проверять техническое состояние машин, а также проводить медконтроль шофера. Частный владелец этого делать не обязан. В результате, на дороги выезжают неисправные машины.

Автор: Владимирская служба новостей