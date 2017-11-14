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14.11.2017 09:56
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала в регионе, продлится она до 24 ноября. Полиция призывает граждан сообщать о фактах распространения, перевозки и хранения наркотиков, а также о местах наркопритонов. С этой информацией можно обращаться на «телефон доверия» (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный), а также на телефон дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81 или на телефоны дежурных частей территориальных отделов.
Автор: Владимирская служба новостей