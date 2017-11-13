Патентом смогут воспользоваться дополнительно порядка 1800 предпринимателей

Сегодня на внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли три областных закона.

Внесены существенные изменения в закон о патентной системе налогообложения . Установлены дополнительные виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг, по которым может применяться патент. Среди них:

- изготовление изделий из дерева по заказам населения;

- услуги по дневному уходу за детьми;

- подметание улиц и уборка снега;

- деятельность по благоустройству ландшафта;

- фотокопирование и подготовка документов;

- аренда и лизинг транспорта, офисного оборудования;

- изготовление мебели по заказам населения;

- строительные работы;

- изготовление ювелирных изделий и бижутерии по заказам населения;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и др.





В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством убраны предельные ограничения:

- по количеству транспортных средств при оказании транспортных услуг;

- по размеру площади при оказании услуг по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений;

- по размеру площади объектов стационарной торговли, не имеющих торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки).





Вместо этого установлены размеры дохода на 1 транспортное средство и на 1 кв. метр площади. Годовой доход (с учетом индексации) не может превышать 3 млн. руб. - по транспортным услугам и 10 млн. руб. - по услугам сдачи в аренду площадей и торговым услугам.

Согласно новой редакции закона, под действие патентной системы подпадает 50 новых видов предпринимательства. Ожидается, что дополнительно около 1800 человек, ведущих собственный бизнес, смогут воспользоваться патентом.





Как пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, расширение видов предпринимательской деятельности и снятие ряда ограничений на применение патентной системы будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию самозанятости населения.





Внесены изменения в закон о регулировании градостроительной деятельности . Расширен перечень случаев, когда не требуется разрешение на строительство. К ним отнесены:

- строительство и реконструкция линий электропередачи напряжением до 35 кВ, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- строительство распределительных газопроводов и связанных с ними наземных сооружений.

Комментируя решение коллег, Владимир Киселёв отметил положительный эффект и своевременность данной меры. Он подчеркнул, что в условиях, когда строительный рынок испытывает определенные трудности, упрощение условий позволит сократить сроки строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Законом «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда во Владимирской области» установлен коэффициент на 2018 г. 1,730 (в 2017 г. был 1,797). При этом коэффициенте авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан в 2018 г. составит 3500 руб. (с учетом роста средней зарплаты он остается на уровне прошлого года). Этот размер соответствует среднему размеру НДФЛ жителей области (при средней зарплате в регионе 27035 руб. налог составляет 3515 руб.).





Автор: Владимирская служба новостей