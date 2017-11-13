ОРВИ заболело более 8 тысяч владимирцев

За прошедшую неделю во Владимирской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 8 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где эпидпорог превышен более, чем на 18%, а также в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

По результатам мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус), у 2 больных идентифицированы вирусы аденовирусной инфекции.

Автор: Владимирская служба новостей