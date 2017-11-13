Владимир посетит фигуристка Ирина Слуцкая

На этой неделе, 15 ноября, Владимир посетит призер Олимпийских игр, фигуристка Ирина Слуцкая. Она проведет акцию «Жить, побеждая диабет». Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

Сначала спортсменка примет участие в расширенном заседании «Диабет победим. Ответственность государства, общества и гражданина». В его рамках состоится круглый стол, посвященный проблемам сахарного диабета. Ирина Слуцкая выступит с докладом «Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений» и расскажет о реализации программы «Жить, побеждая диабет». Главный детский эндокринолог области, врач-эндокринолог Областной детской клинической больницы Инна Фролова выступит с сообщением о проблеме эпидемиологии сахарного диабета у владимирских детей и подростков, а заместитель главного врача Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Маргарита Машоха расскажет о роли физической культуры и спортивной медицины в профилактике сахарного диабета.

Затем состоится подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Владимирской областью и Добровольным физкультурным союзом. Документ подразумевает проведение семинаров, тренингов и круглых столов по вопросам продвижения здорового образа жизни, а также организацию кампаний, акций, фестивалей, направленных на оздоровление жителей Владимирской области.

После официальной части спортсменка проведет мастер-классы по фигурному катанию как для детей с диабетом, так и для взрослых. Занятия пройдут в ледовом дворце «Полярис». Начало - в 15.00.





Автор: Владимирская служба новостей