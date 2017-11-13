Во Владимире пройдет форум «Тайные грани «Золотого кольца». К 50-летию маршрута»

Сегодня в ВлГУ откроется туристский форум «Тайные грани «Золотого кольца». К 50-летию маршрута». В нем примут участие научные работники, преподаватели вузов, аспиранты, магистранты, студенты и все, кто заинтересован в обсуждении вопросов развития туризма на глобальном, региональном и локальном уровнях.

На форуме планируется обсудить важнейшие аспекты истории развития областей, по которым проходит туристский маршрут, и проблемы брендирования регионов, провести анализ продвижения и популяризации «Золотого кольца России», акцентировать внимание на расширении маршрута.

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки: «Маршрут «Золотое кольцо России»: история, современность и перспективы развития. Инновационные подходы в туристской деятельности», «Перспективы развития инфраструктуры гостеприимства в городах «Золотого кольца», «Ресурсы и объекты историко-культурного туризма: современные подходы и трактовки», «Проблема брендирования регионов России» и «Формы изучения и популяризации культурного наследия России (региональный аспект)».

Автор: Владимирская служба новостей