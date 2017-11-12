Тимофей Копылов прошел в третий этап проекта «Голос»

Солист известной владимирской группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов прошел в третий этап популярного музыкального проекта «Голос». Выступление состоялось в минувшую пятницу. Наш земляк выступал вместе с Дарьей Винокуровой. Они исполняли песню «Вот пуля просвистела…». После выступления наставник Леонид Агутин сделал выбор в пользу Тимофея.

Теперь впереди у музыканта третий этап шоу «Нокауты», во время которого наставник из трех своих подопечных выберет двух.





Автор: Владимирская служба новостей