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12.11.2017 14:30
Тимофей Копылов прошел в третий этап проекта «Голос»
Солист известной владимирской группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов прошел в третий этап популярного музыкального проекта «Голос». Выступление состоялось в минувшую пятницу. Наш земляк выступал вместе с Дарьей Винокуровой. Они исполняли песню «Вот пуля просвистела…». После выступления наставник Леонид Агутин сделал выбор в пользу Тимофея.
Теперь впереди у музыканта третий этап шоу «Нокауты», во время которого наставник из трех своих подопечных выберет двух.
Автор: Владимирская служба новостей