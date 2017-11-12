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Новости
12.11.2017 14:28

Светлана Орлова встретилась с Апостольским нунцием в России архиепископом Челестино Мильоре
Губернатор Светлана Орлова встретилась с Апостольским нунцием в Российской Федерации, архиепископом Челестино Мильоре. Он прибыл во Владимир для участия в Международной церковно-общественной и научной конференции «Покровские чтения». 
Глава региона рассказала гостю о социально-экономическом развитии области и предложила активнее развивать сотрудничество, в том числе по линии паломнического туризма: 

«История нашей земли связана со знаковыми фигурами, со святыми князьями – Владимиром Крестителем, Андреем Боголюбским, Александром Невским. Нам есть о чём рассказать и что показать. Это и исторические города, и святые места. В регионе – более 3 тысяч объектов культурного наследия, в их числе 10 шедевров древнего белокаменного зодчества, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас очень активно развиваются ремёсла. К юбилеям готовятся два древних красивых города – Гороховец и Суздаль. Пользуясь случаем, приглашаю Вас встретить праздничные даты вместе с нашим православным миром». 

Постоянный дипломатический представитель папы римского в России особо отметил, что Покровские чтения получили широкое признание не только в богословских кругах и в научном сообществе, но и в молодёжной среде. Он рассказал главе 33-го региона о том, как прошла его встреча с ректором и студентами Владимирского государственного университета, которые традиционно являются активными участниками Чтений наряду со слушателями Владимирской Свято-Феофановской Духовной Семинарии и других учебных заведений области. Архиепископ Челестино Мильоре заметил, что участие высших должностных лиц Ватикана в Покровских чтениях стало доброй традицией, которая обязательно будет продолжена.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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