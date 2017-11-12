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Новости
12.11.2017 14:10

На пожаре спасены четыре человека
На пожаре спасены четыре человека. ЧП произошло в минувшую пятницу в Коврове. Горела квартира в деревянном жилом доме. На втором этаже  находилось четыре человека. Двое из них – инвалиды - колясочники. Спасти людей удалось с помощью трёхколенных лестниц. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сгорело: внутренняя отделка квартиры, имущество и часть чердачных перекрытий.  Причина пожара устанавливается. Эвакуированные люди сейчас расселены в гостинице «Ковров». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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