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Новости
10.11.2017 15:34

Паспорта готовности к зиме получили все проверенные муниципальные образования области
Паспорта готовности к зиме получили все проверенные муниципальные образования Владимирской области. В числе первых оказались города Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром и Радужный, а также Муромский, Селивановский и Юрьев-Польский районы. По состоянию на 9 ноября паспорта получили также города Киржач, Ковров, Костёрево, Петушки, Покров, Суздаль, поселки Вольгинский и Городищи, а также Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Петушинский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы. 
В результате, Владимирская область стала первой в ЦФО, где эта работа была завершена досрочно. 
Напомним, отопительный сезон 2017-2018 годов на территории 33-го региона стартовал 26 сентября. В настоящее время теплоснабжение потребителей осуществляется от 1390 котельных. В этом году на подготовку к зиме было направлено почти 2 миллиарда рублей, которые пошли на капремонт, модернизацию и строительство объектов ЖКХ, приобретение топлива и формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов. Было капитально отремонтировано 59,7 км тепловых, 76,3 км водопроводных и 248 км электрических сетей, а также 45 трансформаторных подстанций. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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