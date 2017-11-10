Паспорта готовности к зиме получили все проверенные муниципальные образования области

Паспорта готовности к зиме получили все проверенные муниципальные образования Владимирской области. В числе первых оказались города Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром и Радужный, а также Муромский, Селивановский и Юрьев-Польский районы. По состоянию на 9 ноября паспорта получили также города Киржач, Ковров, Костёрево, Петушки, Покров, Суздаль, поселки Вольгинский и Городищи, а также Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Петушинский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы.

В результате, Владимирская область стала первой в ЦФО, где эта работа была завершена досрочно.

Напомним, отопительный сезон 2017-2018 годов на территории 33-го региона стартовал 26 сентября. В настоящее время теплоснабжение потребителей осуществляется от 1390 котельных. В этом году на подготовку к зиме было направлено почти 2 миллиарда рублей, которые пошли на капремонт, модернизацию и строительство объектов ЖКХ, приобретение топлива и формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов. Было капитально отремонтировано 59,7 км тепловых, 76,3 км водопроводных и 248 км электрических сетей, а также 45 трансформаторных подстанций.

Автор: Владимирская служба новостей