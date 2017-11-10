ВК «Владимир» одержал две победы на выезде

Волейбольный клуб «Владимир» завершил свой первый выездной тур чемпионата России двумя победами в четырех матчах.

Первые игры против волейболистов «Подмосковья» не принесли в копилку «Владимира» турнирных очков. В первой игре «сухое» поражение 0:3 (15:25, 21:25, 20:25) и во второй игре - также 0:3 (23:25, 15:25, 19:25).

В играх против «Элвари-Сахалина» владимирцы одержали две победы. Первая игра закончилась для ВК «Владимир» о счетом 3:0 (25:22, 25:13, 25:23), а во второй - наши спортсмены победили со счетом 3:2 (25:20, 32:34, 11:25, 25:22, 15:11).

На сегодняшний день команды зоны «Запад» провели разное количество игр. «Подмосковье» завершило игры первого круга, проведя 16 игр, и лидирует с 14-ю победами и 41 очком. На втором месте «Технолог-Белогорье» (Белгород), который после 12 игр имеет 9 побед и 29 очков, на третьем ВК «Владимир» - 9 побед и 26 очков после 12 игр. Далее расположились воронежский «Кристалл» – 8 побед и 24 очка (после 12 игр), «Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 7 побед и 21 очко (после 12 игр), «Элвари-Сахалин» - 6 побед и 20 очков (после 16 игр) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп) – 5 побед и 12 очков (после 12 игр). Не познали радости побед «Ростов-Волей» и «Динамо» (Краснодар).





Автор: Владимирская служба новостей