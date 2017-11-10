За непропуск пешехода - штраф 2,5 тысячи рублей

С сегодняшнего дня вступает в силу новый штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Как пишут РИА новости, поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф от 1500 рублей до 2500 рублей. Ранее норма предусматривала только 1500 рублей штрафа. Размер материального наказания, как заявляли депутаты, будет зависеть от количества нарушений водителя, а также от тяжести вины ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Напомним также, с 8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением.

Автор: Владимирская служба новостей