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Новости
10.11.2017 09:53

За непропуск пешехода - штраф 2,5 тысячи рублей
С сегодняшнего дня вступает в силу новый штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Как пишут РИА новости, поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф от 1500 рублей до 2500 рублей. Ранее норма предусматривала только 1500 рублей штрафа. Размер материального наказания, как заявляли депутаты, будет зависеть от количества нарушений водителя, а также от тяжести вины ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Напомним также, с 8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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