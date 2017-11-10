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Новости
10.11.2017 09:49

Мотоцикл врезался в автобус. Есть погибшие
В Ковровском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, накануне  на участке автодороги «Ковров – Мстёра» мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ковров – Пантелеево».
В результате аварии погибли трое человек: водитель и двое пассажиров мотоцикла – мужчины 30-35 лет и девушка 20-25 лет.
В автобусе на момент ДТП находилось семеро человек, никто не пострадал. 
Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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