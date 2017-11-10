Мотоцикл врезался в автобус. Есть погибшие

В Ковровском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, накануне на участке автодороги «Ковров – Мстёра» мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где врезался в рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ковров – Пантелеево».

В результате аварии погибли трое человек: водитель и двое пассажиров мотоцикла – мужчины 30-35 лет и девушка 20-25 лет.

В автобусе на момент ДТП находилось семеро человек, никто не пострадал.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.





Автор: Владимирская служба новостей