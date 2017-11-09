6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
09.11.2017 17:33

Владимирский хлеб удостоен российского Знака качества
В Москве в рамках выставки лучших отечественных товаров, приуроченной к Всероссийской неделе качества, состоялась церемония награждения пяти региональных производителей – лауреатов российского «Знака качества». Этого знака удостоен Владимирский хлебокомбинат за батон «Нарезной».
В церемонии награждения лучших региональных производителей, прошедшей 8 ноября в Совете Федерации, приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов, председатель Комитета СФ по экономической политике Юрий Неёлов, члены Совета Федерации.
Продукты питания и напитки, ставшие лауреатами Знака качества, прошли строгие лабораторные исследования, подтвердившие повышенные стандарты качества и российское происхождение.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт