Владимирский хлеб удостоен российского Знака качества

В Москве в рамках выставки лучших отечественных товаров, приуроченной к Всероссийской неделе качества, состоялась церемония награждения пяти региональных производителей – лауреатов российского «Знака качества». Этого знака удостоен Владимирский хлебокомбинат за батон «Нарезной».

В церемонии награждения лучших региональных производителей, прошедшей 8 ноября в Совете Федерации, приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов, председатель Комитета СФ по экономической политике Юрий Неёлов, члены Совета Федерации.

Продукты питания и напитки, ставшие лауреатами Знака качества, прошли строгие лабораторные исследования, подтвердившие повышенные стандарты качества и российское происхождение.

Автор: Владимирская служба новостей