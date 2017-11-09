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Новости
09.11.2017 17:25

Новое дело бывшего директора комбината «Тепличный»
В отношении бывшего директора комбината «Тепличный» возбуждено новое уголовное дело.  Виктор Шляхов подозревается в хищении вверенного имущества в крупном размере.
По версии следствия, в конце февраля 2016 года после подведения итогов работы, констатировав финансовую прибыль ГУПа, Шляхов, используя свое служебное положение, сообщил об обязанности работников комбината передать ему часть полученной ими годовой премии. В итоге директор получил от подчиненных 390 тысяч рублей.
Ранее напомним, против Шляхова было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение в  получении взятки в крупном размере. Якобы в октябре 2015 года, действуя из корыстной заинтересованности, директор поставил одного из поставщиков предприятия в зависимые условия. За пролонгацию договорных отношений с комбинатом он потребовал от предпринимателя незаконное вознаграждение. Бизнесмен последовал требованиям Шляхова и вплоть до июня 2017 года передавал ему деньги, общая сумма взятки, по оценкам следствия, составила более миллиона рублей.  
Сейчас Шляхов находится под стражей. 
Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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