Новое дело бывшего директора комбината «Тепличный»

В отношении бывшего директора комбината «Тепличный» возбуждено новое уголовное дело. Виктор Шляхов подозревается в хищении вверенного имущества в крупном размере.

По версии следствия, в конце февраля 2016 года после подведения итогов работы, констатировав финансовую прибыль ГУПа, Шляхов, используя свое служебное положение, сообщил об обязанности работников комбината передать ему часть полученной ими годовой премии. В итоге директор получил от подчиненных 390 тысяч рублей.

Ранее напомним, против Шляхова было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Якобы в октябре 2015 года, действуя из корыстной заинтересованности, директор поставил одного из поставщиков предприятия в зависимые условия. За пролонгацию договорных отношений с комбинатом он потребовал от предпринимателя незаконное вознаграждение. Бизнесмен последовал требованиям Шляхова и вплоть до июня 2017 года передавал ему деньги, общая сумма взятки, по оценкам следствия, составила более миллиона рублей.

Сейчас Шляхов находится под стражей.

Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей