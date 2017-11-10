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Новости
10.11.2017 08:22

В Центре ИЗО откроется областная выставка «Портрет»
Сегодня в Центре пропаганды изобразительного искусства откроется областная выставка «Портрет».  На ней будет представлено более 240 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Каждая из работ вобрала в себя живые, искренние чувства, став настоящим произведением искусства, по которому можно судить о глубине внутреннего мира автора, о своеобразии его почерка, о неповторимой творческой индивидуальности.
В рамках этого проекта будет также представлена выставка-галерея, созданная молодой фотохудожницей Ириной Дугиной под названием «Владимирские художники в объективе фотокамеры».
Выставка будет работать до 26 ноября.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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