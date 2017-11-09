В деревне Перово Гусь-Хрустального района нашли «капсулу времени»

В деревне Перово Гусь-Хрустального района состоялся митинг, посвящённый извлечению памятной капсулы с посланием потомкам, которую полвека назад жители района заложили в нишу обелиска, воздвигнутого в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Право вскрыть «капсулу времени» было предоставлено главе Гусь-Хрустального района Василию Панину. Текст послания отражал достижения тех, кто строил район, кто верил в его будущее, кто вдохнул в его сегодняшних жителей свои надежды.

«Капсулу» торжественно передали в фонд музея Перовской основной общеобразовательной школы, а далее состоялась церемония закладки новой памятной капсулы с обращением к будущим поколениям. В этом символичном послании говорится о великом подвиге народа-победителя, о сохранении памяти о людях, отдавших жизнь за мир и благополучие своих потомков. Присутствующие на митинге юнармейцы вложили в капсулу портреты жителей района - героев Великой Отечественной войны, рисунки детей и само послание.

Так, славная традиция предыдущих поколений нашла своё продолжение в символическом событии сегодняшних дней.

Автор: Владимирская служба новостей