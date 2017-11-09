6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
09.11.2017 17:20

В деревне Перово Гусь-Хрустального района нашли «капсулу времени»
В деревне Перово Гусь-Хрустального района состоялся митинг, посвящённый извлечению памятной капсулы с посланием потомкам, которую полвека назад жители района заложили в нишу обелиска, воздвигнутого в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Право вскрыть «капсулу времени» было предоставлено главе Гусь-Хрустального района Василию Панину. Текст послания отражал достижения тех, кто строил район, кто верил в его будущее, кто вдохнул в его сегодняшних жителей свои надежды. 
«Капсулу» торжественно передали в фонд музея Перовской основной общеобразовательной школы, а далее состоялась церемония закладки новой памятной капсулы с обращением к будущим поколениям. В этом символичном послании говорится о великом подвиге народа-победителя, о сохранении памяти о людях, отдавших жизнь за мир и благополучие своих потомков. Присутствующие на митинге юнармейцы вложили в капсулу портреты жителей района - героев Великой Отечественной войны, рисунки детей и само послание.
Так, славная традиция предыдущих поколений нашла своё продолжение в символическом событии сегодняшних дней.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт