В деревне Перово Гусь-Хрустального района нашли «капсулу времени»
В деревне Перово Гусь-Хрустального района состоялся митинг, посвящённый извлечению памятной капсулы с посланием потомкам, которую полвека назад жители района заложили в нишу обелиска, воздвигнутого в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Право вскрыть «капсулу времени» было предоставлено главе Гусь-Хрустального района Василию Панину. Текст послания отражал достижения тех, кто строил район, кто верил в его будущее, кто вдохнул в его сегодняшних жителей свои надежды.
«Капсулу» торжественно передали в фонд музея Перовской основной общеобразовательной школы, а далее состоялась церемония закладки новой памятной капсулы с обращением к будущим поколениям. В этом символичном послании говорится о великом подвиге народа-победителя, о сохранении памяти о людях, отдавших жизнь за мир и благополучие своих потомков. Присутствующие на митинге юнармейцы вложили в капсулу портреты жителей района - героев Великой Отечественной войны, рисунки детей и само послание.
Так, славная традиция предыдущих поколений нашла своё продолжение в символическом событии сегодняшних дней.
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