Во Владимире будут чествовать сотрудников ОВД

Сегодня во Владимире пройдет областное торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Поздравить полицейских 33-го региона и ветеранов правоохранительных органов с профессиональным праздником придут Губернатор Светлана Орлова, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и главный федеральный инспектор Сергей Мамеев.

В рамках мероприятия состоится награждение отличившихся в службе сотрудников Управления МВД России по Владимирской области ведомственными и региональными наградами. Продолжит торжественное собрание праздничный концерт от лучших творческих коллективов и исполнителей региона.

Автор: Владимирская служба новостей