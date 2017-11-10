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Новости
10.11.2017 08:16

Во Владимире будут чествовать сотрудников ОВД
Сегодня во Владимире пройдет областное торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Поздравить полицейских 33-го региона и ветеранов правоохранительных органов с профессиональным праздником придут Губернатор Светлана Орлова, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и главный федеральный инспектор Сергей Мамеев. 
В рамках мероприятия состоится награждение отличившихся в службе сотрудников Управления МВД России по Владимирской области ведомственными и региональными наградами. Продолжит торжественное собрание праздничный концерт от лучших творческих коллективов и исполнителей региона. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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