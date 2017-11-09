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Новости
09.11.2017 16:32

Пострадавшие при взрыве дети благополучно перенесли транспортировку в Нижний Новгород
Четверо подростков из Петушинского района, которые пострадали в результате взрыва газа в жилом доме, были доставлены в Нижний Новгород в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения России. Пострадавшие перенесли транспортировку благополучно. В настоящее время трое мальчиков находятся в реанимации и один – в ожоговом отделении. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 7 ноября в жилом доме произошел взрыв газового баллона. Пострадали четверо подростков от 14 до 17 лет. Ребят доставили в Петушинскую районную больницу и в Областную детскую клиническую больницу, где состояние пострадавших удалось стабилизировать. А накануне их отправили в Нижний Новгород. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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