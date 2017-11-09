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Новости
09.11.2017 13:39

Детям стало проще добираться до школы
В посёлке Городищи Петушинского района состоялось открытие участка дороги и нового социально важного автобусного маршрута. Дело в том, что раньше в этом населенном пункте от улицы Вокзальной до фабрики совсем не было дороги, хотя именно в конце этого пути находится школа. Неудобства касались преимущественно семей цыганской национальности, которые проживают на окраине посёлка. 
В итоге благодаря участию губернатора Светланы Орловой и руководителей Петушинского района дорога общей протяженностью около 1,5 километров была построена в кратчайшие сроки – за две недели.  Общая сумма контракта составила более 6 млн. рублей.
И теперь по новой дороге добираться до школы смогут более 50 ребят, 30 из них – это дети цыганской национальности.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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