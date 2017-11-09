Во Владимире может скрываться мультимиллионер-холостяк

В разных городах России сейчас идут съемки второго сезона шоу «Секретный миллионер», где самые богатые люди страны делятся своим состоянием с теми, кто действительно в этом нуждается.

Новыми героями благотворительного реалити стали богатейшие бизнесмены и долларовые миллионеры. Они готовы увеличить сумму в 30 миллионов рублей, потраченную их предшественниками в прошлом сезоне, и пожертвовать на благие дела еще больше.

Каждый из участников согласился на несколько дней отказаться от привычной жизни, чтобы освоить навыки выживания в суровых реалиях чужого города, и главное – найти тех, чьи жизни они изменят навсегда. На этот раз среди «секретных миллионеров» оказалось немало холостяков. Герои не исключают, что именно во время съемок смогут обрести личное счастье и встретить настоящую любовь среди простых девушек.

Список городов, а также фамилии мультимиллионеров, принимающих в данный момент участие в шоу, держатся в секрете. Первый выпуск второго сезона реалити-шоу «Секретный миллионер» выйдет в эфир канала «Пятница!» уже 13 ноября в 21:00.

Автор: Владимирская служба новостей