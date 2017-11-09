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Новости
09.11.2017 12:14

Светлана Орлова: «Решение жилищных проблем на селе является одной из главных задач, стоящих перед нами»
Решение жилищных проблем молодых специалистов и семей на селе является одной из главных задач, стоящих перед регионом. Об этом заявила губернатор  Светлана Орлова, выступая на  торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году социальная выплата на улучшение жилищных условий в сельской местности предоставлена 52 семьям.
Кроме того, за два года 27 врачей в возрасте до 50 лет приступили к работе на селе и получили единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Приобретено 8 автомобилей скорой медицинской помощи, в конце этого года еще 6 таких автомобилей будут направлены в сельскую местность. За два года введено в эксплуатацию 8 ФАПов. В этом году готовятся к сдаче еще четыре. Продолжается строительство Ляховской амбулатории в Меленковском районе, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. 
Также в регионе сохраняются все социальные обязательства. Выплаты производятся своевременно и в полном объеме. Особое внимание уделяется развитию культуры на селе, где расположено более 700 учреждений культуры. Постоянно растет количество селян, которые занимаются физической культурой и спортом. Сейчас их уже более 70 тысяч человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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