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Новости
09.11.2017 12:09

Перед судом предстанет банда автоугонщиков
Во Владимирской области перед судом предстанет банда автоугонщиков. Ими оказались четверо граждан ближнего зарубежья в возрасте от 29-ти до 37-ми лет. По данным следствия, мужчины угоняли автомобили, припаркованные во дворах домов. Их добычей были такие марки, как «Kia Rio» и «Hyundai Solaris». Совершали кражи преступники в основном в Московской области и в городах «московского направления» - Собинке, Лакинске, Александрове и Киржаче. Похищенные иномарки они отгонялись в Петушинский район, где затем разбирались на автозапчасти.  
Общая сумма ущерба, нанесенного автовладельцам, превысила 11 миллионов рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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