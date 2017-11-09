Перед судом предстанет банда автоугонщиков

Во Владимирской области перед судом предстанет банда автоугонщиков. Ими оказались четверо граждан ближнего зарубежья в возрасте от 29-ти до 37-ми лет. По данным следствия, мужчины угоняли автомобили, припаркованные во дворах домов. Их добычей были такие марки, как «Kia Rio» и «Hyundai Solaris». Совершали кражи преступники в основном в Московской области и в городах «московского направления» - Собинке, Лакинске, Александрове и Киржаче. Похищенные иномарки они отгонялись в Петушинский район, где затем разбирались на автозапчасти.

Общая сумма ущерба, нанесенного автовладельцам, превысила 11 миллионов рублей.

Автор: Владимирская служба новостей