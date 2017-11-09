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Новости
09.11.2017 11:47

«Торпедо» проведёт последний матч в этом сезоне
Завтра владимирское «Торпедо» проведёт последний матч в этом сезоне. Его соперником станет «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч начнётся в 13 часов. Напомним, на данный момент наши футболисты находятся на 7 месте в турнирной таблице, в активе команды 25 очков. А «Знамя Труда» занимает сейчас последнюю строчку. 
Лидером выступает ФК «Чертаново». За ним следуют «Локомотив-Казанка» и ивановский «Текстильщик». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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