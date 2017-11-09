«Торпедо» проведёт последний матч в этом сезоне

Завтра владимирское «Торпедо» проведёт последний матч в этом сезоне. Его соперником станет «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч начнётся в 13 часов. Напомним, на данный момент наши футболисты находятся на 7 месте в турнирной таблице, в активе команды 25 очков. А «Знамя Труда» занимает сейчас последнюю строчку.

Лидером выступает ФК «Чертаново». За ним следуют «Локомотив-Казанка» и ивановский «Текстильщик».

Автор: Владимирская служба новостей