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Новости
09.11.2017 11:44

На пожаре погиб инвалид
На пожаре погиб инвалид. Трагедия произошла накануне в Муроме. Горела квартира в четырехэтажном доме, сообщает "Муромский меридиан". Пожарные приехали на место спустя три минуты. Однако жертв избежать не удалось. В сгоревшей квартире было обнаружено тело 27-летней девушки-инвалида. Она проживала вместе с мамой, но в момент пожара та находилась на работе. 
Также во время тушения пожара было эвакуировано 10 человек. Причина возгорания устанавливается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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