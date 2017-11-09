На пожаре погиб инвалид

На пожаре погиб инвалид. Трагедия произошла накануне в Муроме. Горела квартира в четырехэтажном доме, сообщает "Муромский меридиан". Пожарные приехали на место спустя три минуты. Однако жертв избежать не удалось. В сгоревшей квартире было обнаружено тело 27-летней девушки-инвалида. Она проживала вместе с мамой, но в момент пожара та находилась на работе.

Также во время тушения пожара было эвакуировано 10 человек. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Владимирская служба новостей