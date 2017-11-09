Во Владимирской области наградили лучших аграриев

В рамках областного торжественного собрания, посвящённого Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло награждение наиболее отличившихся представителей агропромышленного комплекса 33-го региона.

Указом Президента России за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено директору общества с ограниченной ответственностью «Муравия» Владимиру Емелину (Ковровский район).

Почетную грамоту Президента России коллективу Владимирского хлебокомбината глава региона вручила управляющему этого акционерного общества Алексею Лялину.

Серебряной медали Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Губино» Виктор Дёгтев (Селивановский район).

Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» присвоено директору общества с ограниченной ответственностью «Вперёд» Татьяне Коробовой (Селивановский район) и главному специалисту по племенной работе муниципального казённого учреждения «Административный центр Гороховецкого района» Любови Макаровой.

Медали «За заслуги перед Владимирской областью» Светлана Орлова вручила генеральным директора Агрофирмы «Заречье» Александру Меньшикову (Ковровский район) и открытого акционерного общества «Леднево» Виктору Самодурову (Юрьев-Польский район).

Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства России получили бригадир тракторной бригады закрытого акционерного общества «Имени Ленина» Дмитрий Зимачёв (Собинский район), водитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Муромский» Николай Жидоморов (Муромский район), тракторист автотракторного парка общества с ограниченной ответственностью «Зерно» Виктор Лейнвебер (Собинский район) и бригадир комбикормового цеха Юрьевецкой птицефабрики Нина Муханова (г.Владимир).

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Почетной грамотой областной администрации награждены слесарь-электрик общества с ограниченной ответственностью «Рождество» Юрий Абрамов (Петушинский район), главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Карабановский» Владимир Капитонов (Александровский район), водитель сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Красносельское» Валерий Карев (Юрьев-Польский район) и механизатор общества с ограниченной ответственностью «Мелагро» Владимир Пяткин (Меленковский район)

Автор: Владимирская служба новостей