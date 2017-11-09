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Новости
09.11.2017 10:30

Светлана Орлова подвела сельскохозяйственные итоги 2017 года
Губернатора Светлана Орлова подвела сельскохозяйственные итоги 2017 года. В течение последних трех лет производство зерна в области находится на отметке выше 200 тысяч тонн. В этом году, несмотря на капризы погоды, аграрии намолотили 241 тысячу тонн зерна. Неплохой урожай  вырастили и картофелеводы. Собрано 68 тысяч тонн картофеля. Овощных культур убрано 15 тысяч тонн. Сейчас завершается заготовка кормов. 
По словам главы региона, одно из главных направлений в развитии сельского хозяйства нашего региона - молочное скотоводство. Уже сейчас в области строится 10 животноводческих ферм, 11 находятся в стадии реконструкции. 
В планах также - развитие альтернативного животноводства. Например, в Суздальском районе планирует создать производственный комплекс для круглогодичного выращивания утки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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