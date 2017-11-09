Светлана Орлова подвела сельскохозяйственные итоги 2017 года

Губернатора Светлана Орлова подвела сельскохозяйственные итоги 2017 года. В течение последних трех лет производство зерна в области находится на отметке выше 200 тысяч тонн. В этом году, несмотря на капризы погоды, аграрии намолотили 241 тысячу тонн зерна. Неплохой урожай вырастили и картофелеводы. Собрано 68 тысяч тонн картофеля. Овощных культур убрано 15 тысяч тонн. Сейчас завершается заготовка кормов.

По словам главы региона, одно из главных направлений в развитии сельского хозяйства нашего региона - молочное скотоводство. Уже сейчас в области строится 10 животноводческих ферм, 11 находятся в стадии реконструкции.

В планах также - развитие альтернативного животноводства. Например, в Суздальском районе планирует создать производственный комплекс для круглогодичного выращивания утки.

Автор: Владимирская служба новостей