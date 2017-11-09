Особенности аварийного вскрытия сейфов

Сейф – это один из самых надежных способов хранения важных документов, денег, личных и ценных вещей. Современные сейфы имеют кодовый механизм запирания, чем и усложняется их вскрытие при поломке замка. По этой причине не стоит самостоятельно пытаться вскрыть сейф , так как этим должны заниматься исключительно профессионалы.

Сотрудники компании по аварийному вскрытию сейфом и замков имеют все необходимое оборудование и инструменты, посредством которых осуществляется вскрытие запирающего механизма. Опытные специалисты смогут открыть накладной и кодовый замок, а также осуществить перекодировку.





Нюансы вскрытия сейфов

Вскрытие сейфа осуществляется крайне бережно и быстро, поэтому заказчики могут не переживать за сохранность ценных вещей и важных документов. Для открытия кодовых замков специалисты используют новейшие технологии и специальные программы. Не нужно пытаться своими силами разблокировать замок, так как можно еще больше усугубить ситуацию. Из-за неправильных действий можно повредить замок и в результате так и не открыть дверцу сейфа.





Какие существуют способы вскрытия сейфов?

В богатом арсенала специалистов по вскрытию запирающих механизмов имеется множество разных способов, при помощи которых можно открыть замок любой сложности и модели. Среди наиболее популярных выделяют:

кодовые замки открывают путем подбора паролей, комбинаций и специального оборудования;

поиск слабой точки и бурение замка;

механические замки открываются перемычками;

автодозвон;

рентгенологические методы.





Для вскрытия сейфа нередко применяют специальные процедуры, но перед этим специалисты оценивают состояние сейфа и характер поломки запирающего устройства. Независимо от выбранного метода вскрытия замка, все работы проводятся крайне осторожно, чтобы не повредить содержимое сейфа. В подтверждение наших слов говорят отзывы о вскрытии сейфа . Некоторые блокирующие механизмы управляются разными звуками, в результате чего удается определить комбинацию и открыть сейф.

Автор: Владимирская служба новостей