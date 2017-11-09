Студотряды подведут итоги трудового сезона

Сегодня в областном Доме молодежи пройдет региональный слёт студенческих трудовых отрядов. Он будет посвящен подведению итогов работы студотрядов Владимирской области в 2017 году. Всего в летнем трудовом семестре этого года более 900 бойцов в составе 36 отрядов работали на объектах Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга.

В мероприятии примут участие бойцы и руководители отрядов Ковровской государственной технологической академии, Владимирского государственного университета, Муромского института ВлГУ, штабов молодежных трудовых отрядов городов Владимира, Мурома, Юрьев-Польского, а также областных педагогических отрядов «Родник», «ДА!нко», «Сталкер» и ветеранов студотрядовского движения.

В рамках слёта в холле 2 этажа областного Дома молодежи будет развернута выставочная экспозиция, посвященная студенческим отрядам современности. Откроется мероприятие торжественной церемонией награждения бойцов, достигших высоких производственных показателей в летнем трудовом семестре 2017 года. Далее состоится заседание регионального штаба молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Напомним, наш регион присоединился к этой организации в декабре 2016 года.

Автор: Владимирская служба новостей