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Новости
09.11.2017 08:26

Во Владимире начнёт работу областная молодёжная дискуссионная площадка
Сегодня в администрации Владимирской области в рамках проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской земли!» состоится открытие областной молодёжной дискуссионной площадки. Её работа будет посвящена актуальным проблемам формирования гражданского общества и правового, демократического, социального, многонационального государства, а также модернизации экономики России и устойчивого социально-экономического развития её регионов. Тема заседаний в 2017-2018 годов – «Россия, устремлённая в будущее».
В работе площадки примут участие студенты вузов и средних профессиональных образовательных организаций, учащиеся школ города Владимира и области, делегаты всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, руководители структурных подразделений областной администрации, Законодательного Собрания, члены Молодёжного Правительства и Молодёжной Думы, представители общественных организаций.
На областной молодёжной дискуссионной площадке речь пойдёт о движении WordSkills, о детском технопарке «Кванториум 33», об Инжиниринговом центре при ВлГУ и других молодёжных проектах, а также о социальных инициативах Владимирской области.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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