Ковровчанин завоевал серебро на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Представитель 33-го региона Владимир Галушко завоевал серебряную медаль IV Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech, который с 3 по 7 ноября прошел в Екатеринбурге. По 30 компетенциям соревновались 29 команд от ведущих российских корпораций и холдингов.

Молодой рабочий Ковровского электромеханического завода (команда «Ростех») Владимир Галушко занял второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». К профессиональным соревнованиям его подготовил Александр Воробьёв - победитель III Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech.

Напомним, WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промышленных предприятий, которые с 2014 года проходят в Екатеринбурге.

Автор: Владимирская служба новостей