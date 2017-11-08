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Новости
08.11.2017 17:10

Ковровчанин завоевал серебро на чемпионате WorldSkills Hi-Tech
Представитель 33-го региона Владимир Галушко завоевал серебряную медаль IV Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech, который с 3 по 7 ноября прошел в Екатеринбурге. По 30 компетенциям соревновались 29 команд от ведущих российских корпораций и холдингов. 
Молодой рабочий Ковровского электромеханического завода (команда «Ростех») Владимир Галушко занял второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». К профессиональным соревнованиям его подготовил Александр Воробьёв - победитель III Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech.
Напомним, WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промышленных предприятий, которые с 2014 года проходят в Екатеринбурге.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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