В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами

В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами. Это выявили активисты проекта «Народный контроль». Так, в магазине «Пятерочка» были найдены упаковки с пряниками и печеньем, консервы с грибными закусками, а также хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности.

Кроме того, во всех проверенных магазинах обнаружились проблемы с предоставлением и размещением товарно-сопроводительной информации на продукцию, продаваемую вразвес. Овощи, фрукты, замороженная весовая продукция, кондитерские изделия размещены без указания даты изготовления, сроков годности и условий хранения. Также, в ходе мониторинговых мероприятий обнаружилась тенденция на увеличение доли просроченной продукции среди хлебобулочных изделий.

Информацию обо всех нарушениях активисты передали администрации магазинов.

Автор: Владимирская служба новостей