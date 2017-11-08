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Новости
08.11.2017 16:11

В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами
В магазинах Владимира торговали просроченными продуктами. Это выявили активисты проекта «Народный контроль». Так, в магазине «Пятерочка» были найдены упаковки с пряниками и печеньем, консервы с грибными закусками, а также хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности. 
Кроме того, во всех проверенных магазинах обнаружились проблемы с предоставлением и размещением товарно-сопроводительной информации на продукцию, продаваемую вразвес. Овощи, фрукты, замороженная весовая продукция, кондитерские изделия размещены без указания даты изготовления, сроков годности и условий хранения. Также, в ходе мониторинговых мероприятий обнаружилась тенденция на увеличение доли просроченной продукции среди хлебобулочных изделий. 
Информацию обо всех нарушениях активисты передали администрации магазинов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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