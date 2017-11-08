Ковровчанка обокрала пенсионера

В Ковровском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в августе этого года женщина пришла к одному из пенсионеров и представилась сотрудницей районной электросетевой службы. Под предлогом пересчета сумм, женщина попросила хозяина предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда мужчина покинул комнату, преступница нашла и похитила более 30 тысяч рублей, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Женщину удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Автор: Владимирская служба новостей