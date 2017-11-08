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Новости
08.11.2017 15:06

Ковровчанка обокрала пенсионера
В Ковровском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в августе этого года женщина пришла к одному из пенсионеров и представилась сотрудницей районной электросетевой службы. Под предлогом пересчета сумм, женщина попросила хозяина предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда мужчина покинул комнату, преступница нашла и похитила более 30 тысяч рублей, после чего скрылась в неизвестном направлении. 
Женщину удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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