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08.11.2017 15:06
Ковровчанка обокрала пенсионера
В Ковровском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в августе этого года женщина пришла к одному из пенсионеров и представилась сотрудницей районной электросетевой службы. Под предлогом пересчета сумм, женщина попросила хозяина предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда мужчина покинул комнату, преступница нашла и похитила более 30 тысяч рублей, после чего скрылась в неизвестном направлении.
Женщину удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Автор: Владимирская служба новостей